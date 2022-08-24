Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı: 270 işçi ve 30 çocuk tahliye edildi

Bursa'da sağanak yağış sonrası mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer 270 mevsimlik işçi ve 30 çocuğu güvenli bir depoya götürdü.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe köyünde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da sağanak yağış merkez ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağış sonrası 270 mevsimlik işçinin ve 30 çocuğun kaldığı 80 çadırı su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalanları kurtarırken bölgeye gelen Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, mahsur kalan tüm işçi ve çocukları kooperatife ait bir depoya götürülmesiyle ilgili talimat verdi. 270 tane mevsimlik işçi ve 30 çocuk kooperatife ait güvenli bir depoya götürüldü.

Bölgeye AKUT yatak gönderirken Kızılay'da mevsimlik işçilere ve çocuklara yemek gönderdi. - BURSA