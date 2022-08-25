Sağanak yağmur sonrası 300 kişinin tahliye edildiği bölge gündüz görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak yağmur sonrası 300 kişinin tahliye edildiği bölge gündüz görüntülendi

25.08.2022 12:20
Sağanak yağmur sonrası 300 kişinin tahliye edildiği bölge gündüz görüntülendi

Bursa'da sağanak yağış sonrası mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı.

Bursa'da sağanak yağış sonrası mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer 270 mevsimlik işçi ve 30 çocuğu güvenli bir depoya götürdü. Sabahın ilk saatlerinde ise çadırların bulunduğu bölgede hasar tespit ve çevre düzenlenmesi yapılması için çalışmalara başlandı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe köyünde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da sağanak yağış merkez ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağış sonrası 270 mevsimlik işçinin ve 30 çocuğun kaldığı 80 çadırı su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalanları kurtardı. 270 mevsimlik işçi ve 30 çocuk geceyi kooperatife ait bir depoda geçirdi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte çadırlarının olduğu bölgede hasar tespit çalışması yapılırken, AFAD ve Kızılay'da çevrede düzenlemelerine başladı. Bugün meydana gelebilecek yağışlar sonrası çadırlarda eşyaların toplayan vatandaşlar devlet yetkilerine teşekkür ederken daha sağlıklı bir ortamda kalmak istediklerini ifade ettiler. - BURSA

YORUMLAR
500
İZNİK'TE KÖY YOLU KAPANDI İZNİK'TE KÖY YOLU KAPANDI Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı
Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağmur sonrası 300 kişinin tahliye edildiği bölge gündüz görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na "aceleyle rol kapma" tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi
11:23 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
11:22 Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:26 Kanada'da genç hemşire, canlı yayın yaptığı sırada havuzda boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 12:23:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sağanak yağmur sonrası 300 kişinin tahliye edildiği bölge gündüz görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement