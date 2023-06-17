Türkiye'den sel manzaraları! Yollar göle döndü, evleri su bastı - Son Dakika
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Türkiye'den sel manzaraları! Yollar göle döndü, evleri su bastı

18.06.2023 00:23

Bursa'da etkili olan sağanak yağış, İznik ilçesinde sel sularına neden oldu ve bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. İznik-Bursa kara yolu da taş ve ağaç parçalarından dolayı ulaşıma kapandı. Ayrıca, il merkezinde bazı binaların bodrum katları su bastı ve bir alışveriş merkezinin otoparkında su baskını meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Günlerdir ülkeyi etkisi altına şiddetli yağışlar birçok şehirde sele neden oldu. Sel suları pek çok noktada tarım arazilerini sular altında bıraktı, hayatı felç etti.

Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

KÖY YOLLARINA ULAŞIM KAPANDI

Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerden İznik Gölü'ne doğru inen sel suları nedeniyle bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. Büyük taş ve ağaç parçalarının sürüklendiği İznik-Bursa kara yolu da sağanaktan etkilendi. Yolun, Müşküle Mahallesi yakınındaki kesimi taş ve ağaç parçalarından ulaşıma kapandı, bir bölümünde kısmi çökme yaşandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, temizlik çalışması başlatarak araçların geçişini sağladı. Ayrıca, İznik ilçe merkezinde büyük su birikintileri oluştu. Kimi araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

AVM OTOPARKINI SU BASTI

İl merkezinde öğleden sonra aniden bastıran yoğun yağıştan dolayı bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında su baskını meydana geldi. Orhaneli ilçe merkezinde de yoğun yağıştan dolayı su baskınları ve birkaç saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Dağgüney Mahallesi'nde ise dolu etkili oldu.

Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

ANKARA'DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Ankara'da etkili olan sağanak yağmur yağışı sonrası sel meydana geldi. Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde birçok yerde ekili tarım arazileri sel nedeniyle zarar gördü.

Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

TOKAT'TA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından gece saatlerinde Tokat'ın Turhal ilçesinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal kesimlerde etkili olan sağanağın ardından, Yenisu Köyü'ne seyir halinde olan yaklaşık 10 araç dereden gelen sel suyu nedeniyle yolda kaldı. Vatandaşlar tarafından ihbar yapılmasının ardından taşkının olduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri yola çıktı. Yolda kalan vatandaşlar taşkın anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

KONYA VE AMASYA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Çukurca Yaylası'nda, akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede ekili tarım arazilerini su bastı. Yağışın ardından suyla kaplanan tarım arazileri zarar gördü. Amasya'da yağışlar nedeniyle dere yatağındaki taşkın ulaşımda aksamaya neden oldu. Trafik, İstanbul istikametinde polis ekipleri kontrolünde kısmi olarak veriliyor. Ekipler yolda çalışma başlattı.

Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları
Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları
Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları
Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları
Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları
Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları
Bursa'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Biyo Art: Vatandaş mansur mahsur başkanım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İznik Gölü, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den sel manzaraları! Yollar göle döndü, evleri su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den sel manzaraları! Yollar göle döndü, evleri su bastı - Son Dakika
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