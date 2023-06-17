Türkiye'den sel manzaraları! Yollar göle döndü, evleri su bastı

Günlerdir ülkeyi etkisi altına şiddetli yağışlar birçok şehirde sele neden oldu. Sel suları pek çok noktada tarım arazilerini sular altında bıraktı, hayatı felç etti.

KÖY YOLLARINA ULAŞIM KAPANDI

Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerden İznik Gölü'ne doğru inen sel suları nedeniyle bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. Büyük taş ve ağaç parçalarının sürüklendiği İznik-Bursa kara yolu da sağanaktan etkilendi. Yolun, Müşküle Mahallesi yakınındaki kesimi taş ve ağaç parçalarından ulaşıma kapandı, bir bölümünde kısmi çökme yaşandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, temizlik çalışması başlatarak araçların geçişini sağladı. Ayrıca, İznik ilçe merkezinde büyük su birikintileri oluştu. Kimi araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

AVM OTOPARKINI SU BASTI

İl merkezinde öğleden sonra aniden bastıran yoğun yağıştan dolayı bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında su baskını meydana geldi. Orhaneli ilçe merkezinde de yoğun yağıştan dolayı su baskınları ve birkaç saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Dağgüney Mahallesi'nde ise dolu etkili oldu.

ANKARA'DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Ankara'da etkili olan sağanak yağmur yağışı sonrası sel meydana geldi. Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde birçok yerde ekili tarım arazileri sel nedeniyle zarar gördü.

TOKAT'TA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından gece saatlerinde Tokat'ın Turhal ilçesinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal kesimlerde etkili olan sağanağın ardından, Yenisu Köyü'ne seyir halinde olan yaklaşık 10 araç dereden gelen sel suyu nedeniyle yolda kaldı. Vatandaşlar tarafından ihbar yapılmasının ardından taşkının olduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri yola çıktı. Yolda kalan vatandaşlar taşkın anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

KONYA VE AMASYA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Çukurca Yaylası'nda, akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede ekili tarım arazilerini su bastı. Yağışın ardından suyla kaplanan tarım arazileri zarar gördü. Amasya'da yağışlar nedeniyle dere yatağındaki taşkın ulaşımda aksamaya neden oldu. Trafik, İstanbul istikametinde polis ekipleri kontrolünde kısmi olarak veriliyor. Ekipler yolda çalışma başlattı.