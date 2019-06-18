Bursa'da sağanak yağış zor anlar yaşattı
28 dakika önce
Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:24 Kaynak: İHA
'da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimileri ıslanmamak için saçak altlarına saklanırken, kimileri ise yağmurun tadını ıslanmalarına aldırış etmeden yürüyerek çıkardı.
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren devam eden bulutlu hava yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurda ıslanmamak için duraklara, dükkan önlerine ve metro istasyonlarına sığınan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaş havanın serinlemesini yağmura aldırış etmeden yürüyerek çıkarırken, meteorolojinin uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. - BURSA
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