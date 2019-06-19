Son Dakika Haberleri: Bursa'da sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi
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Bursa'da sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

25 dakika önce

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi, System.String[]
Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış neticesinde bir caddede su birikti. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir caddede biriken su neticesinde araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yağış dolayısıyla bazı ev ve işyerlerinde de küçük çaplı su baskınları meydana geldi. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Güncel
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