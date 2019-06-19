Bursa'da sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi
25 dakika önce
Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bursa'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış neticesinde bir caddede su birikti. Organize Sanayi Bölgesi
'nde bir caddede biriken su neticesinde araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yağış dolayısıyla bazı ev ve işyerlerinde de küçük çaplı su baskınları meydana geldi. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA
Rusya basını yazdı: Su-35S tipi savaş uçakları Kırım'a yerleştirilecek
Mekanda eğlenen 6 arkadaş hesap yüzünden birbirine girdi: 2 yaralı, 4 gözaltı
Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın
Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı