Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti - Son Dakika

Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti

Yollar caddeler ve sokaklar göle döndü!

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağmur hayatı felç etti. Bir çok ev ve iş yerinin sular bastı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken vatandaşlar ise yetkililere ateş püskürdü.

Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur İnegöl'de de etkili oldu. Yağmur sonrası bir çok cadde ve sokak sular altına kalırken, Alanyurt Fatih Mahallesinde ise yukarıdan gelen sular bayır aşağı önüne ne kattıysa alıp götürdü. Mahalle oturanlar ise yer yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerin artık önlem almasını istediler. Şelale gibi akan sular bir çok yerde su baskınlarına neden oldu. Merkezde durum farklı değildi İnegöl'de bir çok cadde ve sokak sular altında kalırken araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.