Bursa'da sağlık çalışanları, diş hekimine yapılan bıçaklı saldırıyı protesto etti

BURSA'da görevi başındayken bıçaklı saldırıya uğrayan diş hekimi Hamdi Gören için bir araya gelen meslektaşları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, dişinin uyuşturulması için yapılan iğneye rağmen yeterince uyuşmadığı gerekçesiyle hastası Mert Demir tarafından bıçaklanan Hamdi Demir için meslektaşları bir araya geldi. Hamdi Gören'e yapılan saldırıyı kınamak için düzenlenen basın açıklamasına Gören'in meslektaşlarının yanı sıra Bursa Tabip Odası üyeleri de katıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle tedirgin olduklarını belirten sağlık çalışanları bunun en son örneğinin de dün yaşandığını belirterek sağlık çalışanlarına şiddeti protesto etti. Basın açıklamasını yapan Bursa Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Emel Eroğlu, dün acı bir olay yaşadıklarını belirterek, "Bursa Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde 31 yıllık meslektaşımız diş hekimi Hamdi Gören bir hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Bundan büyük üzüntü ve kaygı duyduk ve sağlık alanında şiddetin bu denli artmasından dolayı gerçekten öfkeliyiz. Şu an kendisinin sağlık durumu iyi şimdi ziyaret ettik. Hamdi bey kendisi 31 yıllık bir diş hekimi ama yeni mezun olan diş hekimlerin çalışma koşulları hakkında ciddi bir kaygı duyuyor." dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU MUAMELEYİ HAK ETMİYORLAR"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için toplandıklarını belirten Eroğlu, "Kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Sağlık çalışanları bu kötü muameleyi hak etmiyor. Gerçekten kamudan meslektaşlarımız çok zor koşullar altında çalışıyor. Mevcut çalışma sistemi, performansa dayalı ek ödeme sistemi, günden güne artan hasta sayısıyla bizi karşı karşıya bırakıyor ve iyi hekimlik yapma olanağımız neredeyse kalmıyor. Tüm bunlara rağmen iyi hekimlik yapmak için çaba gösteriyoruz ama karşılığında ne yazık ki sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalıyoruz. Bütün meslektaşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları saldırıya uğrayan hekim arkadaşımıza sahip çıkıyor" diye konuştu.

"SAĞLIKTA YAŞANAN ŞİDDET MAALESEF HER GÜN TIRMANIYOR"

Dr. Emel Eroğlu'nun ardından açıklama yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, "Bursa Tabip Odası ve Bursalı hekimler adına, öncelikle diş hekimleri camiasına ve bütün sağlık çalışanları camiasına geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten olayın bu kadar basit bir şekilde atlatılmış olması da oldukça şanslı bir durum. Sağlıkta yaşanan şiddet her gün tırmanıyor maalesef. Sağlık yöneticilerinin hiçbir şey yapmıyor olması bizi daha fazla tedirgin ediyor. Her gün, işimize gelirken ölüm tehlikesiyle çalışıyor olmak bizi gerçekten bu işi yapamaz noktasına getiriyor. Her gün bu tehditle, özellikle bütün sağlık birimlerinde, acillerde, polikliniklerde bu tehditlerle yüz yüze kalan arkadaşlarımız adına bir şeyler söylemek gerekirse gerçekten yapılacak olanları bekliyoruz" dedi.