Bursa'da sağlık çalışanları için

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanları için "Psikososyal Destek Birimi" kurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanları ruhsal açıdan da etkilediğini bildirdi.

Salgının durdurulmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kaşıkcı, pandemi olarak nitelendirilen bu salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü kaydetti.

Kaşıkcı, Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında başta Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere üniversite, tüm özel ve devlet hastanelerinde gerekli çalışmaların yapıldığını anlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Burada en zor görev, 7 gün 24 saat canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımızdadır. Onlar zaman kavramı gözetmeksizin yeri geldiğinde ailesinden uzak kalıyor. Büyük fedakarlık örneği gösteriyorlar. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden sağlık çalışanlarına yönelik kurulan 'Psikososyal Destek Birimi' haftanın her günü 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sağlık çalışanları, psikiyatri uzmanı, doktor, hemşire, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcilerin cevap vereceği destek hattını telefonla arayarak danışmanlık hizmeti alabilecekler. Sağlık çalışanlarımız, Valilik bünyesinde ve Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan Psikososyal Destek Hattı'na (0224) 808 30 19 numaralı telefondan ulaşabilirler."