Bursa'da sağlık çalışanlarına alkış desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da sağlık çalışanlarına alkış desteği - Son Dakika

Bursa'da sağlık çalışanlarına alkış desteği

6 saat önce

Bursa'da korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarına moral desteği vermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerden onları alkışladı.

Bursa'da sağlık çalışanlarına alkış desteği, System.String[]

Bursa'da korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarına moral desteği vermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerden onları alkışladı.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'salgının ağırlık merkezi' olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde yoğun bir etki gösteren korona virüs Türkiye'de etkili oluyor. Virüse karşı mücadelede sağlık personeli hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalıyor. Sağlık çalışanları, testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve ölümlü vakalara şahitlik etmesi nedeniyle sabırla işlerine ara vermeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalığı artırmak ve moral desteği vermek amacıyla çağrıda bulundu. Dün akşam saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar hep birlikte onlara alkışlı destekte bulundu. Aynı destek bugün de aynı saatte devam etti. Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek verdi.


Öte yandan İnegöl'de bir fabrikada çalışan onlarca işçi aynı anda işlerini bırakarak sağlık çalışanlarına destek olmak için alkış eylemine katıldı. O anları ise cep telefonlarıyla kaydedildi. - BURSA

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

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