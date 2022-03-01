Bursa'da sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi uzatıldı - Son Dakika

Bursa'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini 15 Mayıs'a kadar uzattık. Onlar için ne yapsak az…" ifadelerine yer verdi.

Yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak uygulamada, ilçeler arası taşımacılık yapan hatlar ve turizm hatları (F3, E-80) kapsam dışında tutuldu.