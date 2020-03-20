Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları 5 Nisan'a kadar ücretsiz olacak - Son Dakika
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Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları 5 Nisan'a kadar ücretsiz olacak

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından 5 Nisan'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları 5 Nisan'a kadar ücretsiz olacak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından 5 Nisan'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte görev yapan sağlık çalışanlarının 5 Nisan'a kadar metro, sarı otobüs ve otoparklardan ücretsiz olarak yararlanacağını bildirdi.

Aktaş, "Koronavirüsten kaynaklı zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde yeter ki onlar kutsal görevlerini yaparken ulaşımları sorun olmasın, elleri şifa dağıtsın. Bu, onlar için az bile." ifadelerini kullandı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:12 Kaynak: AA

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