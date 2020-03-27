Bursa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım genişletildi - Son Dakika

Bursa'da görev yapan sağlık çalışanları için belediye otobüslerinin yanında yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüsleri de ücretsiz hale getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüsleri ücretsiz hale getirildi.

Sağlık çalışanları, ücretsiz ulaşım hizmetinden kimlik kartlarını göstererek yararlanabilecek.