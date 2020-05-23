Bursa'da sağlık çalışanlarının insanüstü Kovid-19 mücadelesi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan hastalar için gece gündüz görev yapan sağlık çalışanları, bütün risklere rağmen şifa dağıtmaya gayret ediyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, salgının gücünü yitirmeye başladığını, herkesin evde izole olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık personelinin sabırla ve fedakarca çalıştığını vurgulayan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Bir kısım sağlık personelimiz enfekte oldu. Ailelerinden ayrı, çocuklarından ayrı günlerce otellerde kalarak, fedakarlıklarını esirgemediler. Başarıyla bu işi yürüten tüm sağlık personeline, hekimden, hemşiresinden, güvenlik personeline kadar herkese de şükranlarımı arz ediyorum. Her biri, bu sistemin önemli bir parçası olarak, bu süreci çok başarılı yürüttüler."

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde pandemi bölümünün koordinatör hemşiresi Selma Kahraman da salgınla mücadelenin başladığı ilk günden beri sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını aktardı.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz gözetmeksizin taşın altına elini koyduklarını ifade eden Kahraman, şöyle devam etti:

"Kliniklerde çalışıp pozitif çıkan arkadaşlarımız tedavi sürecine alındı. Bu arada başka klinikteki arkadaşlarımızı takviye olarak çektik. İyileşip geri döndüklerinde tekrar Kovid-19 bölümünde çalışmak, burada savaşmak istediklerini dile getirdiler. Salgının ilk günlerinde iki sorumlu hemşire, 3 yaşında çocuklarını ve ailelerini bırakıp bu süreçte kesinlikle bulunmak istediklerini söyledi. Pandemi sürecinde hiçbir sağlık çalışanı elini çekmedi. Herkes bu savaşa hazırdı."

Hemşire Ümit Uluçay da tedavi süresince hastalara şifa dağıtmaya çalışmaktan başka bir şey düşünmediklerini vurgulayarak, "Hastalar da bize adeta bir kardeşi, ağabeyi, kızı, oğlu gözüyle bakıyor. Tedavi sürecinde tek başlarına kaldıkları için yeri geldiğinde ana, baba, evlat gibi her şey oluyoruz." ifadesini kullandı.