Bursa'da sağlıklı beslenme konulu ilk çocuk çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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Bursa'da sağlıklı beslenme konulu ilk çocuk çalıştayı yapıldı

6 saat önce

Bursa'da ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında farkındalıklarını arttırmak amacıyla Türkiye'nin ilk sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konulu "Çocuk Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Bursa'da sağlıklı beslenme konulu ilk çocuk çalıştayı yapıldı, System.String[]

Bursa'da ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında farkındalıklarını arttırmak amacıyla Türkiye'nin ilk sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konulu "Çocuk Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştayda çocuklara hangi besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda bilgi verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki gün süren etkinlikte konuyla ilgili drama çalışmaları da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, beslenme alışkanlıklarının çocuk sağlığını önemli şekilde etkilediğini belirterek, "Yapılan araştırmalar çocukluk dönemindeki beslenme alışkanlığının yetişkinlikte de sürdürüldüğünü ve yetişkin dönemi sağlığı üzerinde etkileri olduğunu göstermektedir" dedi.

Sağlıklı beslenme konusunun sürekli yetişkinler açısından tartışıldığını dile getiren Kaşıkcı, "Bu çalıştay sayesinde konu ilk defa çocuklar tarafından tartışıldı, onların ihtiyaçları konuşuldu ve çözüm önerileri alındı. Çocukların bilinç düzeyini artırabilmek adına uzmanlarımızın da katıldığı çeşitli çalışmalar yapıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu etkinliğin diğer illere de örnek olmasını ve çocukların aktif katılımının sağlandığı etkinlik sayısının artmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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