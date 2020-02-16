Bursa'da sahaya giren küçük taraftarı Traore "yakaladı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursa'da sahaya giren küçük taraftarı Traore 'yakaladı' - Son Dakika Spor

Bursa'da sahaya giren küçük taraftarı Traore "yakaladı"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor'un Adana Demirspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sahaya giren ve polisi peşinden koşturan Bursasporlu küçük taraftarı, futbolculardan Traore yakaladı.

Bursa'da sahaya giren küçük taraftarı Traore

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor'un Adana Demirspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sahaya giren ve polisi peşinden koşturan Bursasporlu küçük taraftarı, futbolculardan Traore yakaladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın ardından Bursasporlu futbolcular ve taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Bu sırada 10 yaşlarındaki bir Bursaspor taraftarının saha içine girip koştuğunu gören görevli polisler, küçük taraftarı yakalamaya çalıştı.

Polisin çocuğu kovaladığını gören futbolculardan Traore, emniyet güçlerinden önce çocuğu yakalayıp sarıldı. Gülümseten anların yaşandığı sahada Traore, küçük taraftara üzerindeki formayı hediye etti.

Traore, daha sonra çocuğu saha kenarına çıkardı.

Adana Demirspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:30 Kaynak: AA
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