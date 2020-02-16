Bursa'da sahaya giren küçük taraftarı Traore

Bu sırada 10 yaşlarındaki bir Bursaspor taraftarının saha içine girip koştuğunu gören görevli polisler, küçük taraftarı yakalamaya çalıştı.

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