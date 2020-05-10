Bursa'da sahiller 65 yaş vatandaşlarla doldu taştı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bursa'da sahiller 65 yaş vatandaşlarla doldu taştı - Son Dakika

Bursa'da sahiller 65 yaş vatandaşlarla doldu taştı

6 saat önce

Bursa'da sahiller 65 yaş vatandaşlarla doldu taştı Bursa Güzelyalı Sahili'nde iğne atsan düşmez 65 yaş üstü vatandaşlar güneşi görünce sahillere akın etti, sosyal mesafe unutuldu Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller 65 yaş üstü vatandaşların akınına uğradı.

Bursa'da sahiller 65 yaş vatandaşlarla doldu taştı

Bursa Güzelyalı Sahili'nde iğne atsan düşmez

65 yaş üstü vatandaşlar güneşi görünce sahillere akın etti, sosyal mesafe unutuldu

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller 65 yaş üstü vatandaşların akınına uğradı. Güneşi ve sıcak havayı değerlendirmek isteyen yaşlılar sosyal mesafeye aldırmadan bankları doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da saat 11.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma iznini Bursalı yaşlılar sahilleri doldurarak değerlendirdi. Aylarca evlerinden çıkamayan yaşlılar kısıtlamanın esnetilmesiyle güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar şortlarını giyerek ve ayakkabılarını çıkartarak deniz kenarında yürüyüş yaptı. Bazıları ise mutluluklarını havaya zıplayarak gösterdi. 65 yaş üstü Bursalılar alınan karardan memnuniyetlerini dile getirdi. Kimisi ise bu kararın haftada birkaç gün tekrarlanması gerektiğini istedi. Sahilde çiftler köpeklerini gezdirirken, çocuklarında ayrı aileler ise telefonla görüşme gerçekleştirerek Anneler Günü tebriklerini kabul etti.

67 yaşındaki Fahrettin Çakan, sosyal mesafeyi korumak için evlerde kalmayı tercih ettiklerini belirterek, "Bu yürüyüşün sağlık ve afiyet getirip devam etmesini istiyorum. Sonunda bu korona virüsünden kurtuluruz. Normalde ben 4-5 kilometre yürüyen adamım. Yürüdüğüm için sağlam ve genç kalıyorum. Kemik erimesi ve kireçlenmeyi önlememiz lazım. Bu izin 1 gün yetmez. 2-3 gün yapılsın. İnsanların yaşaması için yürümesi lazım" dedi.

70 yaşındaki Faruk Altunel ise, 1970 senesinde kolera salgını olduğunu hatırlatarak, "Yine kısıtlamalar olmuştu. Sokağa çıkma yasakları, engellemeler olmuştu. Bu ülkenin gördüğü ikinci pandemi ama ilkini insanlar unuttu. Yaşı ilerleyenler hatırlayabiliyor. Ben 1970'lerde İstanbul'daydım ve daha kalabalıktı. Esasen bizim yaşlardaki insanların vücudunun D vitaminine yani güneşe ihtiyacı var. Olabildiğince kendimi güneşe göstermeye çalışıyorum. Pandemi gözardı edilecek bir şey değil ama kemik erimesi gibi hastalıkları ihmal etmemek gerekiyor" diye konuştu.

Bir diğer vatandaşlar ise devletin aldığı bu karardan memnun olduklarını ifade etti. 65 yaş üstü yaşlıların maske kuralına ise uyduğu görüldü.

Bursa'da sahiller 65 yaş vatandaşlarla doldu taştı

Güzelyalı, Türkiye, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:09 Kaynak: İHA


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