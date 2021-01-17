Sahipsiz kediler "villa"daki sobanın başında kışın tadını çıkarıyor - Son Dakika

Bursa'da, sahipsiz sokak hayvanları için hazırlanan iki "villa" soğuk kış günlerinde kedilere sıcak yuva oldu.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 114 dönüm arazide kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde, sahipsiz sokak kedilerine ilgiyle bakılıyor.

Tesisteki 65 kedi, yirmi beşer metrekare taban alanı, sekizer metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen iki villada yaşıyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentteki kedi villaları sobayla ısıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokakta zor şartlar altında yaşayan bakıma muhtaç kedilere, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'nde barınma imkanı sunduklarını belirtti.

Barınmanın yanında kedilerin tedavileriyle de ilgilendiklerini anlatan Dündar, "Son derece sağlıklı ve hijyenik şartlarda yaşamalarını sağlıyoruz. Barınağımızdaki iki kedi villasında, soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Bu villalarda sakat, gözü görmeyen ve yaşlı yaklaşık 65 kedimiz var. Bu kedilerimizin her türlü bakımını yapıyoruz. Sokaktaki hayvanları toplayıp sağlıklarına kavuşturarak aslında şehri de sağlıklaştırmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun da kedilerin daha sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için sobaları havalar ısınıncaya kadar yakmaya devam edeceklerini bildirdi.