Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

01.04.2022 11:37
Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpeği silahla vurarak telef ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpeği silahla vurarak telef ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmüş sahipsiz köpeği traktörün arkasına bağlayarak götürdüğü bilgisi üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, mahallede rahatsızlık verdiği gerekçesiyle köpeği pompalı tüfekle öldürüp traktörle sürüklediği öne sürülen R.H.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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