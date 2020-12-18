Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika

Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

18.12.2020 07:17
Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor, System.String[]

BURSA'da sahte alkol kullanarak zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da sahte alkol kullanarak zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet S.(62) ve Kenan Ç.(56)'nin körlük yaşadığı ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinde içki içen Mehmet S. saat 04.30 sıralarında fenalaştı. Evde bulunan akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde körlük yaşadığı tespit edilen Mehmet S., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PET ŞİŞE İÇERİSİNDEKİ MADDEDEN ALINAN NUMUNE İNCELEMEYE ALINDI

İnegöl'ün kırsal Konurlar mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ise Kenan Ç., henüz nereden aldığı tespit edilemeyen pet şişedeki içkiyi içti. Bir süre sonra fenalaşan ve körlük yaşayan Kenan Ç. akrabaları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kenan Ç.'nin sahte alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Sahte alkol olduğu iddia edilen pet şişeden numune alan ekipler maddeyi incelenmek üzere İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yoğun bakıma alınan Mehmet S. ve Kenan Ç.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis iki olayla da ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor
Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Kuruçeşme, Osmangazi, Sakarya, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy veren kitleleri cezalandırmaktır         
23:17
Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek         
22:53
Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu         
22:49
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi         
09:18
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu         
05:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 07:37:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da yine sahte alkol faciası: 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei