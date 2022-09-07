Bursa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan şüpheli, Erzurum'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan şüpheli, Erzurum'da kıskıvrak yakalandı

07.09.2022 14:11
Bursa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan şüpheli, Erzurum'da kıskıvrak yakalandı

Bursa'da sahte altın ile dolandırıcılık yapan şahıs, polis ekiplerinin amansız takibi sonucu Erzurum'da kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da sahte altın ile dolandırıcılık yapan şahıs, polis ekiplerinin amansız takibi sonucu Erzurum'da kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs kuyumcuya giderek 30 bin TL değerinde sahte altın bozdurarak kayıplara karıştı. Kuyumcunun durumu fark edip şikayeti üzerine harekete geçen Kestel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri şüpheli şahsın Ö.D. olduğunu tespit etti. Ayrıca Ö.D.'nin daha önce de Mudanya ilçesinde aynı yöntem ile dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüpheli şahsın sürekli şehir değiştirmesi üzerine ekipler şüphelinin Erzurum'da olduğunu belirleyerek harekete geçti. Ö.D. Erzurum'da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ö.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Erzurum, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan şüpheli, Erzurum'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan şüpheli, Erzurum'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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