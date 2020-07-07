Bursa'da sahte avukatlar engelli vatandaşı dolandırdı - Son Dakika

Bursa'da sahte avukatlar engelli vatandaşı dolandırdı

Bursa'da engelli bir vatandaşı arayan sahte avukatlar telefonla 6 bin 800 lira dolandırdı.

Bursa'da engelli bir vatandaşı arayan sahte avukatlar telefonla 6 bin 800 lira dolandırdı.


Bursa'da ikamet eden engelli vatandaş 41 yaşındaki Recep Altay'a evde oturduğu sırada tanımadığı bir numaradan IBAN numarası yazılı bir mesaj geldi. Sonra aynı numarayı arayan bir kişi, kendini avukat olarak tanıtıp 300 lira istedi. Eğer parayı hesaba yatırmazsa mahkemeye vermekle tehdit etti. Görüşme sonrasında korkuya kapılan Recep Altay bankaya giderek atılan hesaba 300 lira parayı yatırdı. Daha sonra 6 saat içerisinde bir kaç defa daha aynı şekilde aranan Altay'dan farklı tutarlarda para istenip yatırmadığı takdirde mahkemeye vereceklerini ve elindeki telefonuna kadar her şeyi alacaklarını söylediler. Bunun üzerine 6 saat içinde toplam aynı hesaba 6 bin 800 lira para yatıran engelli vatandaş, son görüşmesinde dolandırıldığını anlayıp polise ihbarda bulundu. Emniyete giden Recep Altay, şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, telefonda kendilerini sahte avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelileri arıyor. - BURSA

Altay, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sahte avukatlar engelli vatandaşı dolandırdı - Son Dakika
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