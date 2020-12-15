Son dakika haber: Bursa'da sahte içki faciası...1 kişi öldü 7 kişi komada - Son Dakika

Son dakika haber: Bursa'da sahte içki faciası...1 kişi öldü 7 kişi komada

15.12.2020 18:07
Son dakika haber: Bursa'da sahte içki faciası...1 kişi öldü 7 kişi komada, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Bursa'da sahte içki bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, 7 kişi de hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı.

Bursa'da sahte içki bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, 7 kişi de hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren kişi ile ona aracılık eden ve satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne 2 günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 8 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 8 kişiden Mehmet İncili isimli kişi bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Polis olayı soruşturunca acı gerçek ortaya çıktı. Zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi. E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul'daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.

Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 3 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul'dan gelen etil alkolün büyük miktarına ulaştı.

Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

İnternet, Polis, Alkol, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Bursa'da sahte içki faciası...1 kişi öldü 7 kişi komada - Son Dakika


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