Sahte içki operasyonu - Son Dakika

Sahte içki operasyonu

12.10.2020 22:05

Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 121 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 121 şişe sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde ve ikamette sahte içki üretildiği ihbarını aldı.

Söz konusu adreslere yapılan operasyonda, 121 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 100 şişe doldurulmaya hazır boş şişe ve 5 litre etil alkol ile aroma ele geçirildi.

Sahte içkileri ürettiği tespit edilen B.G. ve Y.C.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Sahte içki operasyonu
Sahte içki operasyonu
Sahte içki operasyonu
Sahte içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Alkol, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte içki operasyonu - Son Dakika

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