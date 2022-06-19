Şüphelinin aracında ve bağ evinde yapılan aramada 60 litre sahte içki, 80 litre etil alkol ve çok sayıda aroma ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da sahte içki operasyonunda 1 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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