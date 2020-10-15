Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

15.10.2020 21:43
Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, Orhangazi ilçesinde sahte içki yaparak piyasaya süreceği öğrenilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gemiç Mahallesi'ndeki M.G. ve Yeniköy Mahallesi'ndeki A.Ö'ye ait evlerde yapılan aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 1250 litre fermente alkol, çeşitli marka ve türlerde sahte içkiler ve şişeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Operasyon, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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