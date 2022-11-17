Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Bursa'da, sahte içki zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan Mahmut Akça'dan sonra bugün de Erhan Seper (67), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 6 kişinin tedavisine ise devam ediliyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

MUĞLA'DA DA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içki kaynaklı yaşanan can kaybı ile son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı. Olayla ilgili olarak İzmir'de 2 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.