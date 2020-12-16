Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3) - Son Dakika

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3)
16.12.2020 15:48
2 ŞÜPHELİ ADLİYEDEBursa'da, sahte alkolden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin ise hastanelik olmasına ilişkin sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Bursa'da, sahte alkolden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin ise hastanelik olmasına ilişkin sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erhan O., ifadesinde, sahte içkiyi Uğur K.'den aldığını; Uğur K. da sahte içkileri internet üzerinden sipariş verdiğini söyledi. Şüpheliler, 'taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Erhan O. ve Uğur K., emniyetten çıkışları sırasında basın mensupları tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.
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