Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
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Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili davanın görülmesine devam edildi

01.08.2022 14:52
Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili davanın görülmesine devam edildi

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur K. ile tutuksuz sanıklar Birkan B, Mesut G, Erhan O. katıldı. Bazı müştekiler ile sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Müştekilerden Zümeyha ve Derviş Çivi, şikayetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Tutuklu sanık Uğur K, bu olaya kadar adliyeye dahi girmediğini belirterek "Tıbbi amaçlı etil alkol satıyordum ve sattığım kişileri de uyarıyordum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrar etti.

Uğur K'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da 2020 yılının aralık ayında farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 18 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden Kenan Ç. (56), Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S. (62) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 6 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

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