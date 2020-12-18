Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi daha tedaviye alındı - Son Dakika

Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi daha tedaviye alındı

18.12.2020 09:49
Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi daha tedaviye alındı, System.String[]

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi daha hastanelerde tedaviye alındı.

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi daha hastanelerde tedaviye alındı.

Evlerinde farklı zamanlarda içki içmelerinin ardından fenalaşan E.K. (60) ile M.P. rahatsızlanmaları üzerine kentteki hastanelere başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen ve tedaviye alınan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.K'nin sahte içkiyi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan tekel bayisi sahibi B.B'den (44) aldığı tespit edildi.

Sahte içkinden 3 kişinin hayatını kaybettiği kentte, hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmış, Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39) ve Sümer Ç. (51) yaşamını yitirmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. de gözaltına alınmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi daha tedaviye alındı - Son Dakika


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