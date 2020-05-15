Bursa'da sahte para operasyonu : 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da sahte para operasyonu : 2 kişi tutuklandı

Bursa'da sahte para operasyonu : 2 kişi tutuklandı -İstanbul'dan getirdikleri sahte paraları Bursa'da piyasaya süreceklerdi Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarında sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da sahte para operasyonu : 2 kişi tutuklandı - İstanbul'dan getirdikleri sahte paraları Bursa'da piyasaya süreceklerdi BURSA - Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarında sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü sahte para operasyonu gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu A.A, İstanbul'dan yüklü miktarda sahte parayı Bursa'da bir başka yabancı uyruklu M.R'ye teslim edeceği bilgisini alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 3 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda sahte 100 TL'lik toplam 38 bin 900 TL, 100 dolar şeklinde toplam 600 dolar, 100 gram toz esrar, 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Parada sahtecilik ve uyuşturucu ticareti' suçlarından bugün adli makamlara çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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