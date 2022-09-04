Sevgili gibi gelip evleri soydular, 35 bin araç taranarak yakalandılar - Son Dakika
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Sevgili gibi gelip evleri soydular, 35 bin araç taranarak yakalandılar

04.09.2022 10:28
Sevgili gibi gelip evleri soydular, 35 bin araç taranarak yakalandılar

BURSA'da sahte plaka takarak geldikleri evlerde kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan 3'ü kadın 6 şüpheli, 85 adresten alınan güvenlik kameraları incelenmesi ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) 35 bin araç taranması sonucu tespit edildi.

BURSA'da sahte plaka takarak geldikleri evlerde kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan 3'ü kadın 6 şüpheli, 85 adresten alınan güvenlik kameraları incelenmesi ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) 35 bin araç taranması sonucu tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla İstanbul'da yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde 3 adreste evlerin kapı kilit göbeklerini kırarak yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da 7, Yalova'da da 1 evden aynı şekilde hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Hırsızlıkların, 3 erkek 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen polisler, şüphelilerin hırsızlık sırasında şık giyinip, çevreye sevgili ve yeni evli izlenimi vererek apartmanlara girdiğini tespit etti. Şüphelilerin geldikleri aracın plakasını ise internet üzerinde satışa konulan araçların plakalarının sahtesini yaptırarak taktıkları ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

85 adresten alınan güvenlik kamerasında araçların renk ve modellerini belirleyen ekipler, Plaka Takip Sistemi'ni de kullanarak 35 bin aracı tarayarak şüphelilerin bulundukları İstanbul'daki adreslerine özel harekat timleri destekli operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda M.E., E.O., Y.B. ile kadın şüpheliler O.Ü., F.E. ve D.D. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgili gibi gelip evleri soydular, 35 bin araç taranarak yakalandılar - Son Dakika

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