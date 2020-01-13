Bursa'da sahte polislere 12 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sahte polislere 12 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

Bursa'da sahte polislere 12 bin lirasını kaptırdı

6 saat önce

Bursa'da döviz almak için döviz bürosuna giden bir kişiyi takibe alan üç dolandırıcı, dövizciden çıkan şahsı evine kadar takip edip yanına gitti.

Bursa'da sahte polislere 12 bin lirasını kaptırdı, System.String[]

Bursa'da döviz almak için döviz bürosuna giden bir kişiyi takibe alan üç dolandırıcı, dövizciden çıkan şahsı evine kadar takip edip yanına gitti. Şüpheliler, paraların sahte olduğunu ve incelemek üzere alacaklarını söyleyerek paraları alıp ortadan kayboldu. Polis rolündeki 3 dolandırıcı Bursa Emniyeti'nin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.


Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapalı Çarşı'da bulunan döviz bürosundan döviz alarak evine giden müşteki takip edildiğini anlamadı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, takip ettikleri şahsa elindeki dövizin sahte olduğunu söylediler. Paraları inceleyerek kendisine geri getireceklerini' söyleyen dolandırıcılar 2000 Dolar, 2500 TL nakit para, Cep telefonu ve kimliğini sahte polislere teslim etti.


Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan müşteki polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Zanlılardan R.A.(38), E.H.(40), C.E.(43) gözaltına alındı. Şüphelilerden R.A. aynı gün gece saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konu ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinde Şüpheli R.A.'ya olay esnasında arkada kalması ve çevreyi kontrol etme görevi verildiği tespit edildi, Müştekinin evine girerek kendilerini polis olarak tanıtan diğer 2 şüpheli olan E.H., C.E.'nin yakalanmasına yönelik yapılan geniş çaplı araştırmalarda şahısların gidebileceği adreslere yönelik çalışmalar sonucu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince her 2 şüpheli şahıs da müştekiden aldıkları dövizlerin 1000 doları ile birlikte gece saatlerinde saklandıkları ikametlerinde yakalandı.


Olayla ilgili yakalanan E.H., C.E. tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
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