Bursa'da sahur vakti ev alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da sahur vakti ev alev alev yandı

05.04.2022 11:04
Bursa'da sahur vakti ev alev alev yandı

Bursa'da sahur vakti bir ev alevlere teslim oldu.

Bursa'da sahur vakti bir ev alevlere teslim oldu. Evde bulunan aile canını zor kurtarırken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. .

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin her tarafını sararken evde bulunan aile canını zor kurtararak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler yaklaşık yarım saat müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Bursa'da sahur vakti ev alev alev yandı
Bursa'da sahur vakti ev alev alev yandı
Bursa'da sahur vakti ev alev alev yandı
Bursa'da sahur vakti ev alev alev yandı

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Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sahur vakti ev alev alev yandı - Son Dakika


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