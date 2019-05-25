Bursa'da Sakal-ı Şerif heyecanı
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Bursa'da, teravih namazını müteakiben Sakal-ı Şerif'i görmek için gelen yüzlerce vatandaş, Millet Mahallesi Nurlu Camisi'ne akın ederken, yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar da yaşandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:52 Kaynak: İHA
'da, teravih namazını müteakiben Sakal-ı Şerif'i görmek için gelen yüzlerce vatandaş, Millet Mahallesi Nurlu Camisi'ne akın ederken, yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar da yaşandı.
Bazı vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf çekip o anları kaydederken, cami cemaati tekbirler eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görme imkanı buldu. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif bulunduğu yerden tekbirler ve ilahiler eşliğinde indirildi. Sakal-ı Şerif'i gören bazı vatandaşların duygulu anlar yaşadığı gözlendi.
Ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, tekrar muhafaza için kutusunda özenle sarılarak kaldırıldı. Millet Mahallesi Nurlu Cami İmam Hatibi Ebubekir Demirci, ilk kez Ramazan ayında Saka-ı Şerif'i sergilediklerini dile getirdi. Demirci, "İlk kez camimizde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifini sergiliyoruz. Şükürler olsun Bursa'mızın 4 bir yanından cemaatimiz geldi ve efendimizin Sakal-ı Şerifi ile buluştu. Çok güzel manevi bir atmosfer oluştu. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" dedi. - BURSA
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