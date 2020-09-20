Bursa'da salça yaparken ev küle döndü - Son Dakika

Bursa'da salça yaparken ev küle döndü

Bursa'da salça yaparken ev küle döndü Salça yaptıkları sırada ahşap ev alevlere teslim oldu Bursa'da çatı katında salça yaparken sıçrayan kıvılcımlar sonucu ahşap kat küle döndü.

Bursa'da salça yaparken ev küle döndü

Salça yaptıkları sırada ahşap ev alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da çatı katında salça yaparken sıçrayan kıvılcımlar sonucu ahşap kat küle döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesinde bulunan dört katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre salça kavurdukları sırada sıçrayan kıvılcımlar ahşap katta yangın çıkarttı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede bütün katı kapladı. Katta mahsur kalan vatandaşlar komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa'nın birçok noktasından görülen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yarım saatlik sürede söndürüldü. Aşağıda bulunan bir kişi yanan evden düşen ahşap parçalara sonucu başından hafif şekilde yaralanırken, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da salça yaparken ev küle döndü

Osmangazi, Yangın, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da salça yaparken ev küle döndü - Son Dakika

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