Üye Girişi
Bursa'da sanat sokağa taştı - Son Dakika

Bursa'da sanat sokağa taştı

01.06.2021 17:21

Bursa'da sanat sokağa taştı Bursa'da sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmeleri için daha önce "Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı" projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Sanatçıları Festivali renkli görüntülerle start aldı.

Bursa'da sanat sokağa taştı

BURSA - Bursa'da sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmeleri için daha önce "Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı" projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sokak Sanatçıları Festivali renkli görüntülerle start aldı.

Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi'nin, "Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı" projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme imkanına kavuşmuştu. Bu proje ile bir taraftan sokak müzisyenlerini destekleyen diğer taraftan da gürültü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa Sokak Sanatçıları Festivali düzenledi. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak düzenlenen festival Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşü ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın da katıldığı yürüyüş, sokak müzisyenlerinin yanı sıra palyoça, jonglör ve pandomim sanatçısının gösterileri ile renklendi.

Sanat her yerde

Bursa'nın her sokağını 1-3 Haziran tarihlerinde müzikle buluşturacak festivalin açılış töreni ise kortej yürüyüşünün ardından Zafer Meydanı'nda yapıldı. Açılış töreninde sokak müzisyenleri adına söz alan Rasim Yokuş, Bursa'nın sokaklarını müzisyenlere açıp, aynı zamanda böyle bir festival düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Festivalin konuk sanatçısı olan dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici de pandemi sonrası katıldığı ilk program olduğunu belirterek, Bursalıları güzel müzikle buluşturmak için ekibiyle birlikte geldiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız ise "kültür ve sanat herkes için her yerde" sloganıyla Bursalıları sanatla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle geçirilen zor günlerin etkisini ortadan kaldırmak için canla başla çalıştıklarını dile getiren Yıldız, "Festivalimiz için salgın şartlarını göz önünde bulundurarak gerekli bütün önlemleri aldık. Yerel ve uluslararası birçok müzisyenin kendi kültürünü sokaklara yansıtacağı festivalde, Türk halk müziğinden yabancı pop parçalara kadar birçok farklı tarzda müzik yer alacak. Kültür ve sanat herkes için her yerde diyor ve herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Müzik şehri saracak

Festival kapsamında sanatçılar, iki gün boyunca Zafer Plaza YKM önü, Gölyazı Ağlayan Çınar, Nilüfer Müzik Parkı, Gemlik Sahil Park yanı, Osmangazi Metro İstasyonu, Mudanya Mütareke Evi önü, Kestel Belediye Binası önü, Gürsu Belediye Binası önü, Kültürpark havuz kenarı ve Kent Müzesi önünde performanslarını sergileyecek. Festival 3 Haziran saat 18: 00'de, Açık Hava Tiyatrosu'nda, dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici'nin final konseri ile tamamlanacak.

Bursa'da sanat sokağa taştı
Bursa'da sanat sokağa taştı
Bursa'da sanat sokağa taştı
Bursa'da sanat sokağa taştı

Büyükşehir Belediyesi, Festival, Şarkı, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da sanat sokağa taştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç'tan şampiyonluk fırsatını tepen futbolculara yaylım ateşi: Kafaya taktım, gidecekler Ali Koç'tan şampiyonluk fırsatını tepen futbolculara yaylım ateşi: Kafaya taktım, gidecekler İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Tuğba Ekinci, Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:53 O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi
16:44 Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:34 Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
16:21 Among Us karakterine benzeyen nugget 35 bin dolar değerinde
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:24
Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi         
17:18
Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
17:11
O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi         
16:53
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu         
16:16
Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı         
15:40
Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş         
15:24
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı         
15:22
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı         
14:30
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 17:38:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da sanat sokağa taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement