Bursa'da sanayi çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak - Son Dakika

Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamadan üretim yapan sanayi çalışanlarının muaf tutulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 27 Nisan tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'nda belirtilen muafiyetlere ilaveler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Organize sanayi bölgeleri dışında küçük sanayi sitelerinde yer alan mevcut kurulu makine parkı ve iş gücü ile başta otomotiv, metal, makine, raylı sistemler ve diğer sektörlerdeki gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki ana ve yan sanayiye ürün, sistem üretimi ile yarı mamul imalatı yapan ve altyapısı ile imalatını kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi ile tescil etmiş olan küçük sanayi sitelerinde yer alan firmaların üretim zincirinin bozulmaması adına gerekli tedbirler ile tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf tutularak faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir."