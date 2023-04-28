Bakan Varank, Togg'u gelin arabası yapma sözünü yerine getirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir'in ricasını kırmayarak düğünü için Togg'u gelin arabası yapacağı sözünü verdi. Düğün günü geldiğinde Bursa'da bir çiçekçiye getirilen Togg, çiçek ve kurdele ile süslendi.

OTOMOBİLİ BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ KULLANDI

Çifte ikinci sürprizi ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Direksiyonun başına geçen Başkan Aktaş'ın kullandığı Togg ile konvoy eşliğinde Habibe Fatsa Özdemir'in Gemlik'teki evine giden damat Hüseyin Özdemir, hayat arkadaşını baba ocağından çıkardı. Evden alkışlar ve çiçeklerle uğurlanan Özdemir çifti, yine Başkan Aktaş'ın kullandığı Togg ile düğün salonuna hareket etti.

"TOGG'U GELİN GİBİ SÜSLEDİK"

Bakan Varank'ın Hüseyin Özdemir'e gelin arabası için söz verdiğini ve bunu gerçekleştirme görevini kendisinin üstlendiğini belirten Başkan Aktaş, "Örf ve adetlerimiz doğrultusunda bu düğünümüzü gerçekleştireceğiz. Togg'u adeta bir gelin gibi süsledik. İnşallah onların evlilikleri de Togg gibi farklı ve özel olur. Bütün halkımızın gıpta ettiği ve bir an evvel sahip olmak için can attığı Togg aracı, inşallah onların evliliğine hayır ve bereket getirir" diye konuştu.

"BAKANIMIZ BU MUTLULUĞU, İYİLİĞİ BİZE LAYIK GÖRDÜ"

Heyecanının kat kat arttığını dile getiren damat Özdemir, "Çok mutlu oldum. Rüyalarımın gerçek olduğu bir günü yaşıyorum. Sağ olsun Bakanımız bu mutluluğu, iyiliği ve güzelliği layık gördü bize. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"RÜYALARIM GERÇEK OLDU"

Gelin Habibe Özdemir ise Togg'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını dile getirerek, "Çok heyecanlıyım, hem üzüntülüyüm hem de çok mutluyum. Aslında ben ilk Togg'a girdiğimde, Hüseyin 'kırmızı rengini bize versinler de gelin arabası yapalım' demişti. Bunun üzerine kırmızı Togg gelin arabası oldu. Rabbim nasip etti" dedi.

VARANK, TELEFONLA GÖRÜŞTÜĞÜ ÇİFTE MUTLULUK DİLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile görüntülü konuşma yaparak, genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Genç çift yapılan nikahla dünya evine girdi.