Bursa'da sanayicilerden depremzedelere 100 bin lira nakdi yardım - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayiciler, depremzedeler için 100 bin lira yardımda bulundu.

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan depremin Türk milletini derinden üzdüğünü, depremden etkilenen vatandaşların acılarını paylaştıklarını belirtti.

Afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şahin, "İnegöl OSB'de faaliyet gösteren iş insanları olarak Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, deprem ve diğer doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin ancak birlik ve beraberlik içinde yardımlaşma ile sarılabileceğini vurgulayarak, OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler adına yönetim olarak AFAD kanalıyla 100 bin lira bağış yaptıklarını kaydetti.