Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular - Son Dakika
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Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular

16.05.2022 10:06

- (Özel) Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı Bursa'da misafirlikten çıkan bir aile kapının önünde sohbet ettikten sonra araçlarına binmek için yürümeye başladı.

- (Özel) Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

BURSA - Bursa'da misafirlikten çıkan bir aile kapının önünde sohbet ettikten sonra araçlarına binmek için yürümeye başladı. Aradan bir saniye geçmeden hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, akrabalarına misafirliğe gelen bir grup gidecekleri sırada kapının önünde vedalaştı. Vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için hareket ailenin kapının önünden ayrılmasından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazadan kıl payı kurtulan misafirlerin ise şok geçirdiği anlar kameradan görüldü.

(AU-HG-İHS)

Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular
Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular
Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular
Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular

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Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da saniyelerle ölümden böyle kurtuldular - Son Dakika


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