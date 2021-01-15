Bursa'da şantaj ve tehdit iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da şantaj ve tehdit iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

15.01.2021 12:39
Bursa'da şantaj ve tehdit iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bursa'da, şantaj ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da, şantaj ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, internetten tanışarak kandırdıkları kişilere tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına aldığı B.K, G.G, S.S, D.Y, Y.B. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, G.G, S.S, D.Y. ve Y.B. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, çok sayıda kişiye ait bilgilerin yer aldığı belgeler, dijital materyal, av tüfeği, bıçak, keski ve balta ele geçirilmişti. Şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kişilerin zorla uygunsuz fotoğraflarını çektikleri, paralarını aldıkları, evleri ve araçlarının anahtarlarını kopyalayıp hırsızlık yaptıkları, kimlik ve banka bilgilerini çalarak çok sayıda telefon hattı ve kredi kartı çıkardıkları iddia edilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da şantaj ve tehdit iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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