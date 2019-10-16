Son Dakika Haberleri: Bursa'da şap karantinası
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Bursa'da şap karantinası

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bazı kuzuların telef olduğu kırsal mahallede şap hastalığı nedeniyle karantina önlemi alındı.

Bursa'da şap karantinası, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bazı kuzuların telef olduğu kırsal mahallede şap hastalığı nedeniyle karantina önlemi alındı.

Karacaali Mahallesi'nden bir besicinin telef olan üç kuzusunu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu kuzulardan alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. İncelemelerin ardından kuzularda şap hastalığı tespit edildi.

Söz konusu mahallede, 21 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.

Bölgede gerekli tedbirleri alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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