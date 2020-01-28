Bursa'da 'şap' karantinası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 'şap' karantinası - Son Dakika

Bursa'da 'şap' karantinası

21 dakika önce

Bursa'daki besi çiftliğinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatılırken, hayvan pazarı da geçici olarak kapatıldı.

Bursa'da 'şap' karantinası, System.String[]

Bursa'daki besi çiftliğinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatılırken, hayvan pazarı da geçici olarak kapatıldı.


İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci'den alınan bilgiye göre, 10 kilometrekarelik karantina bölgesindeki hayvanların aşıları yapılacak ve karantina 21 gün sürecek. Besi çiftliklerinde bulunan hayvanların şap aşılarının düzenli olarak yapıldığı bildirilirken, ilçenin geçiş güzergahında bulunması ve sevkıyatların yoğun şekilde olmasından kaynaklanabileceği bildirildi.


İlçenin Atariye, Dere, Fevzidede, Hamzabey, Lalaşahin, Orta, Yenidere, Züferbey ve Ovaazatlı olmak üzere 9 mahallesine koruma kararı alınırken, Aliseydi, Aralık, Ayaz, Behram, Çördük, Demirdere, Demireli, Derecik, Doğancı, Garipçetekke, Güllüce, Hamidiye, Hisaraltı, İlyasçılar, İncilipınar, Kadirçeşme, Kapaklıoluk, Karaoğlan, Kayabaşı, Keltaş, Kumkadı, Lütfiye, Atatürk, Selimiye, Şevketiye,Vıraca, Orhaniye, Ormankadı, Tatkavaklı, Tepecik, Üçbeyli, Yalıntaş, Yamanlı ve Yeşilova ile birlikte toplam 35 mahalleye de gözetim kararı çıktı.


Öte yandan karantina bölgesinde bulunan 3 adet mezbahada kesimlerin devam edeceği öğrenilirken ilçenin hayvan pazarı da geçici süreliğine kapalı tutulacak. - BURSA

Dursun Demirci, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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