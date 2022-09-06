Bursa'da şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bursa'da şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı... O anlar kamerada

06.09.2022 20:36
Bursa'da şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı... O anlar kamerada

Bursa'da şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı.

Bursa'da şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı... O anlar kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda fırın kafeye giren hırsız kameralara yakalandı.

Olay Süleymaniye Mahallesi Parkyolu caddesi üzerinde faaliyet gösteren fırın kafede meydana geldi. Gece saatlerinde işyerine giren şapkalı hırsız, güvenlik kameralarını görünce eliyle yüzünü kapatarak işyerini inceledi. Kasaya yönelen hırsız, çekmecedeki bozuk paraları poşete koyup kaçtı. Olay anı işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da şapkalı hırsız kamerayı görünce elleriyle yüzünü kapattı... O anlar kamerada - Son Dakika
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