Son Dakika Haberleri: Bursa'da Saraçoğlu izdihamı
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Bursa'da Saraçoğlu izdihamı

1 saat önce

Bitkisel kürler ve doğal ürünler uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, bayi açılışı için geldiği Bursa'da vatandaşların izdihamı ile karşılaştı.

Bursa'da Saraçoğlu izdihamı, System.String[]

Bitkisel kürler ve doğal ürünler uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, bayi açılışı için geldiği Bursa'da vatandaşların izdihamı ile karşılaştı.


Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bayiinin açılışına katılan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'na sıkıntılarını danışmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşlara Saraçoğlu'nun bitki çaylarından ikram edildi. Mağazanın içinde vatandaşları kabul eden Prof. Dr. Saraçoğlu, herkesi tek tek dinledi. Saraçoğlu, vatandaşları dolandırıcılar hakkında uyardı. Özellikle uydu kanallarında yapılan reklamlara işaret eden Saraçoğlu, "Benim görüntümü kullanarak satış yapan firmalar var. Lütfen bunlara itibar edilmesin. Bizim kendi mağazalarımız var. Burada doğru ürünleri bulabiliyorsunuz. Buraya gelen vatandaşlar bu konudaki memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bizim hiçbir uydu kanalından satışımız yoktur" dedi. - BURSA

İbrahim Adnan Saraçoğlu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
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