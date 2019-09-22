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Bursa'da Saraçoğlu'na yoğun ilgi

18 dakika önce

Bursa'da Saraçoğlu'na yoğun ilgiBURSA - Bitkisel kürler ve doğal ürünler uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, bayi açılışı için geldiği Bursa'da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Bursa'da Saraçoğlu'na yoğun ilgi

BURSA - Bitkisel kürler ve doğal ürünler uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, bayi açılışı için geldiği Bursa'da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bayiinin açılışına katılan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'na sıkıntılarını danışmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşlara Saraçoğlu'nun bitki çaylarından ikram edildi. Mağazanın içinde vatandaşları kabul eden Prof. Dr. Saraçoğlu, herkesi tek tek dinledi. Saraçoğlu, vatandaşları dolandırıcılar hakkında uyardı. Özellikle uydu kanallarında yapılan reklamlara işaret eden Saraçoğlu, "Benim görüntümü kullanarak satış yapan firmalar var. Lütfen bunlara itibar edilmesin. Bizim kendi mağazalarımız var. Burada doğru ürünleri bulabiliyorsunuz. Buraya gelen vatandaşlar bu konudaki memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bizim hiçbir uydu kanalından satışımız yoktur" dedi.

Bursa'da Saraçoğlu'na yoğun ilgi

İbrahim Adnan Saraçoğlu, İnegöl, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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