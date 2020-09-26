Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı Bursa'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
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