Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

18.04.2022 11:06
Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Eren Ok idaresindeki 34 ED 9053 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Barakfakih Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ok ile araçtaki henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren Ok, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenilen Ok'un cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

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Otomobil, Ankara, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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