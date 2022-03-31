Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı - Son Dakika
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Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

31.03.2022 21:44

Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldıBURSA Bursa'da kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı.

Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

BURSA Bursa'da kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla içerisinden çıktığı araç alev alev yandı.

Kaza, dün gece Bursa- Ankara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla içerisinden çıktığı kamyon kısa sürede alevlere teslim oldu. Kazayı sürücü ufak sıyrıklarla atlatırken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı - Son Dakika


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