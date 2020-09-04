Bursa'da SARS COV-2'ye karşı nano-solüsyon çalışması - Son Dakika

BURSA Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı, nano teknoloji ile viral ve bakteryel enfeksiyonlardan korunma amacıyla nano-solüsyonlar geliştirdi. Geliştirilen bu solüsyonların antimikrobiyal ve antivirütik etkileri ise Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Çukurova Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlerin işbirliği ile gösterildi. Çalışmada solüsyonların bakteri ve virüslerin üremesini ve çoğalmasını durdurduğu ispatlandı.

BUÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın tarafından bakterilerde, Translasyonel Tıp, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Agantem Genetik Araştırma Merkezi öğretim üyesi Doç. Dr. Atıl Bişkin tarafından ise Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan in vitro çalışmalar doğrultusunda bu nano-solüsyonun SARS COV2 virüsünün replikasyonunu normal dokuya zarar vermeden durdurduğu gösterildi.